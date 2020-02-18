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برلمانى روسى: العقوبات الأمريكية على شركة روسية " منافسة غير نزيهة"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:18 م
برلمانى روسى: العقوبات الأمريكية على شركة روسية " منافسة غير نزيهة" بوتين ارشيفية
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 وصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جباروف العقوبات الأمريكية على فرع شركة "روسنفط " الروسية بالمحاولة الرامية لفرض مصادر الطاقة الأمريكية على العالم عن طريق المنافسة غير النزيهة .
وقال جباروف في تصريح صحفي لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "إنها محاولة للمنافسة غير النزيهة لفرض مصادر الطاقة الأمريكية على العالم بأي ثمن"، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي.
وأضاف: " أن هذه الممارسات، التي تتبعها الولايات المتحدة، لفرض عقوبات لأي سبب واعتقال مواطني أي دولة في أي بلد في العالم هي مخالف تماما للقانون الدولي"، موضحا أن شركة "روسنفط" بها عقول ذكية ستفكر في كيفية التغلب على هذه العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة،قد أعلنت اليوم /الثلاثاء/، فرض عقوبات على شركة روسية للنفط؛ بسبب تشغيلها قطاع النفط في فنزويلا .
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن واشنطن استهدفت بالمعاقبة شركة "روسنيفت" التجارية المملوكة لروسيا والمسجلة بسويسرا وتعمل في مجال التجارة النفطية .
وأشار إلى أن العقوبات ستشمل كذلك ديديير كاسيميرو رئيس مجلس إدارة الشركة والمسئول عن تجارة البتروكيماويات وعمليات التكرير بسبب عمله باسم الشركة، موضحا أن هذه الشركة تقوم بإبرام الصفقات الدولية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي بما يعزز النظام الديكتاتوري في فنزويلا .
وأشارت بيانات التداول في بورصة موسكو إلى انخفاض أسهم شركة "روسنيفت" بنسبة 5.2 بالمئة بعد الأنباء عن فرض عقوبات ضد "روسنفط تريدينج" . 

الاتحاد الروسي

امريكا

فلاديمير جباروف

العقوبات الأمريكية

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