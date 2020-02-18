سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة للعمل ضمن منظومة جمع المخلفات من المنبع بالمنوفية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:06 م
بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة للعمل ضمن منظومة جمع المخلفات من المنبع بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة المنوفية عن بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة والمؤسسات العاملة فى منظومة جمع مخلفات القمامة من المنبع من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، على أن تكون لديها القدرة الإدارية والمالية لامتلاك أو تأجير المعدات المناسبة لمزاولة النشاط وكذا الشركات التى يمكن إنشائها لهذا الغرض، وذلك بدءاً من اليوم وحتى أول أبريل القادم بإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة.

وسيتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة للعمل بالمنظومة واختيار أفضلها وأنسبها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد معها وفقاً لمعايير الجودة البيئية وحفاظاً على المظهر الحضارى للمحافظة.

يأتى هذا فى إطار خطة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة والانتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة بنطاق المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المنظومة وإدماج الشباب والقطاع الخاص.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تمويل 107 مشروعاً اقتصادياً بإجمالى 581 ألف جنيه فى مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام وعضوية كلاً من مديرى إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وقد أوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التى سبق أن تقدم بها مواطنين من 31 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الاقساط فى مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى.

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

جمع مخلفات المنيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة