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انهار مثل قطعة البسكويت.. نهر فى أمريكا يبتلع منزلا × 5 ثوانى.. فيديو

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:49 م
انهار مثل قطعة البسكويت.. نهر فى أمريكا يبتلع منزلا × 5 ثوانى.. فيديو انهيار منزل فى أمريكا
كتب محمد رضا

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مثل قطعة البسكويت التى تسقط فى كأس الشاى، هكذا وصفت تقارير إعلامية لحظة سقوط منزل ضخم فى مجرى نهر بالولايات المتحدة، حيث وثقت كاميرات فرق مكافحة الحرائق فى ولاية شرقى البلاد، لحظة سقوط المنزل فى نهر تينيسى الذى يقع بمقاطعة هاردن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن المنزل انهار إثر انزلق أرضى وقع فى المنطقة، ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل، فيما أغلقت السلطات المنطقة، كما ذكرت شبكة "سى إن إن"، أن هناك منزلين انهارا فى مياه النهر خلال عطلة السبت الماضى، كما نقلت عن مقاطعة هاردين أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء سكان أحد المنزلين بسرعة قبل قليل من حدوث الانهيار.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن بريطانيا تتعرض لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى ضربت بريطانيا وأيرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، وخلال الأيام الماضية رصدت كاميرات وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، وكذا كاميرات المواطنين، لحظات مرعبة عاشها المواطنين فى المملكة المتحدة بسبب المياه التى غمرت الشوارع وارتفعت بصورة كبيرة كادت تغطى الجسور المرتفعة عن الأرض بعدة أمتار.

ومن المشاهد المخيفة للفيضانات بشوارع بريطانيا، ارتفاع المياه لمستوى حافة جسر لمرور السيارات حيث كادت تغطى المياه الجسر بالكامل، فيما وثق مقطع فيديو آخر مذيعة تبث آخر التطورات الناتجة عن العاصفة، وأثناء حديثها على الهواء مباشرة من الشارع كان الهواء يدفعها بقوة، إلا أنها كانت تحاول التماسك قدر الإمكان حتى اصطدمت لوحة مرور حديدية بوجهها، والتى طارت بها على بعد عدة أمتار، لكن دون أن تكشف الكاميرا حجم الإصابات التى تعرضت لها بالضبط.

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ويذكر أن العاصفة دينيس، ضربت عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه فى نهر، وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية، ولقى شخص حتفه، الأحد، إثر سقوطه فى نهر بجنوب ويلز البريطانية بعدما ضربت العاصفة دينيس عدة مناطق فى البلاد، وقال مركز الشرطة المحلى، إن جثة الرجل وجدت فى منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهر، كما تم انتشال جثتين، صباح السبت، على سواحل جنوب إنجلترا، ولم يعرف بعد ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.

فيما، نقلت قناة فرانس 24، أن الوكالة الإسكتلندية دعت لحماية البيئة سكان المنطقة الحدودية مع إنجلترا إلى مغادرة منازلهم، وتجرى عمليات إجلاء أخرى، لاسيما فى قرية سكنفريث جنوب ويلز، وفق ما قالت إدارة الشرطة المحلية، على صفحتها فى "تويتر"، ودعت الشرطة أيضا إلى الإبلاغ عن رجل فقد السبت، دون أن تذكر إن كانت الأمر مرتبطا بالعاصفة، وتم الإبلاغ عن فقدان شابة عشرينية أخرى تبحث عنها الشرطة فى برايتون.

ويذكر أن فى فرنسا تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائى شمال غرب البلاد، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس"، أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائى إلى عدد من المنازل، وتسببت العاصفة بأضرار فى شمال غرب البلاد، ولا سيمّا منطقة بروتانى، حيث حذّرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس"، أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائى إلى عدد من المنازل، وقد استبعد مسؤول محلى، فى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، عودة التغذية بالتيار إلى طبيعتها قبل اليوم الاثنين، أما مساء الأحد، فكانت قد أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية، أن العاصفة بدأت تهدأ مع تراجع سرعة الرياح إلى ما دون 100 كيلومتر فى الساعة.


نهر تينيسى

فيضان فى امريكا

فيضان فى بريطانيا

انهيار منزل بامريكا

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