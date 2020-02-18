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انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:00 ص
انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا انفو جراف
كتبت إيناس البنا

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فى حال الاشتباه فى الإصابة بأعراض فيروس كورونا والتى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة والسعال والعطس يجب اتباع خطوات العزل الذاتى فى المنزل، وهى:
 
1. البقاء فى المنزل لمدة 14 يومًا 
2. عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة 
3. البقاء فى غرفة جيدة التهوية مع نافذة مفتوحة ومنفصلة عن الآخرين 
4. عدم الاختلاط مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أثناء العزل
5. يجب ألا تشارك الأطباق أو أكواب الشرب أو المناشف أو الوسائد وغيرها مع الآخرين 
6. تنظيف الأسطح المنزلية يوميًا باستخدام قفازات يمكن التخلص منها 
7. وضع نفايات الشخص المعزول فى كيس قمامة بلاستيكى وربطه جيدا
 

 

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

كورونا

اليوم السابع بلس

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