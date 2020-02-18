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الكلى بـ 30 ألف جنيه.. ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:33 م
الكلى بـ 30 ألف جنيه.. ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية المتهمين
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط جماعة إجرامية تخصص فى ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، وذلك استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى ارتكابها لا سيما الجرائم لتى تتعلق بالاتجار بالبشر.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى الإتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقـــــع التواصل الhجتماعى " فيس بوك " يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبى نقل الكلى إليهم، وكذا بعض راغبى بيع "عضو الكلى" مقابل مبلغ مالى وقدره ثلاثون ألف جنيه لكل حالة بيع، مستغلاً حاجتهم للمال.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ( 4 هواتف محمولة- مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتوسط فى بيع الأعضاء البشرية "عضو الكلى" للعديد من الحالات أمكن التوصل لأحداها  والذى أجرى نقل عضو الكلى باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط من ضمن متحصلات جرائمهم الآثمة، وأن الهواتف المضبوطة من الأدوات المستخدمة فى تسهيل ونقل وبيع الأعضاء البشرية كماتم  التوصل إلى مقطع فيديو يوثق واقعة البيع بإحدى المستشفيات بالأسكندرية.
 
تم تتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط معاونيهم من معامل تحاليل وأطباء وتحديد باقى الحالات بالاستعلام من الجهات المعنية، وكذا المستشفيات التى تم التعامل معها.
 
 

الاعضاء البشرية

الاتجار بالبشر

جرائم الاتجار بالبشر

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الأعضاء البشرية

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