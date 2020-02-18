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الصحة العالمية: تطور فيروس كورونا ما زال غير معروف

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:02 ص
الصحة العالمية: تطور فيروس كورونا ما زال غير معروف تفشى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن أحدث البيانات التي نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدي، تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين، إن الصين قدمت وصفًا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال جيبريسوس للصحفيين "يبدو أيضًا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة.. لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد.. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد"، وتابع "من السابق لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر.. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة".

 

 


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ووهان

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