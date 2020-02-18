الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

كتب: مدحت عادل

في مثل هذا اليوم الثلاثاء قبل أسبوع واحد فقط، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق الـ100 مليون الأولى فى عدد سكان مصر بالداخل، وبعد مرور أسبوع سجلت الساعة السكانية صباح اليوم 22 ألف و270 نسمة، وهو ما يشير إلى حجم النمو المضطرد للمواليد في مصر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل سجل 99 مليون نسمة بتاريخ 22 يوليو 2019، وبحساب الفارق بين هذا التاريخ وإعلان جهاز الإحصاء وصول عدد السكان لـ100 مليون، يظهر أن مصر شهدت زيادة مليون نسمة في 205 يوما فقط، أي 6 أشهر و25 يوما فقط، وقد بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية " الفرق بين المواليد والوفيات" خلال عام 2019 نحو 4 آلاف و813 نسمة أي 201 فرد كل ساعة، أي 3.3 فرد كل دقيقة، وبالتالي فإن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.



عدد السكان بعد 7 أيام من الـ100 مليون

ورغم إعلان جهاز الإحصاء، تراجع أعداد المواليد عام 2019 مقارنة بـ2018، إلا أن معدلات الزيادة الطبيعية في المواليد تشهد زيادة مضطردة بمحافظات الوجه القبلي، وعلى رأسها محافظة سوهاج بمعدل بلغ نحو 2.46%، يليها محافظة أسيوط 2.38%، وعلى العكس من ذلك كانت محافظة بورسعيد على قائمة أقل المحافظات من حيث معدل الزيادة الطبيعية والتي سجلت 1.03%، يليها محافظة القاهرة بـ1.23%.

وتراجع معدل المواليد عام 2019، حيث بلغ مليوني و313 ألف و904 مولود، مقابل مليوني و382 ألف و362 نسمة بفارق 68 ألف و458 مولود بانخفاض 2.9%.