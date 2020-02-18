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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:31 م
خالد صلاح
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الرئيس الصينى يؤكد "هاتفيا" لماكرون و جونسون أن كورونا فى طريقه للانحسار

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:01 م
الرئيس الصينى يؤكد "هاتفيا" لماكرون و جونسون أن كورونا فى طريقه للانحسار الرئيس الصينى شى جين بينج و نظيره الفرنسى
أ ش أ

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بحث الرئيس الصينى شى جين بينج، "هاتفيا " مع كل من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، وأكد الرئيس الصينى - خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء البريطانى، اليوم الثلاثاء، إن تدابير بكين للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه تحقق تقدما ملحوظا، حيث وصلت "المعركة " إلى وقت الحسم - حسب تعبيره.
 
وأضاف، أن الدعم المقدم من بريطانيا لمكافحة الفيروس عكس الصداقة بين البلدين والشعبين، معربا عن امتنانه للحكومة البريطانية لتضامنها مع الصين فى معركتها ضد "كورونا".
 
كما أعرب الرئيس الصينى، خلال الاتصال الهاتفى مع الرئيس الفرنسى ، عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون العملى مع فرنسا فى قطاع الصحة من أجل حماية أمن الصحة العامة بشكل مشترك على الصعيدين الإقليمى والعالمي.
 
وعلى صعيد الوضع الصحى فى البلاد ، قال مى فنج ، المسؤول باللجنة الوطنية للصحة إن العدد اليومى لحالات الإصابة الجديدة "المؤكدة " بالمرض الناتج عن فيروس "كورونا الجديد" فى الصين ، انخفض إلى أقل من ألفى شخص لأول مرة أمس الإثنين، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة خارج مقاطعة "هوبي" مركز انتشار الفيروس بلغ أقل من مائة ، وذلك لأول مرة.
 
وأضاف، أن العدد اليومى لحالات الوفاة الجديدة انخفض أيضا لأقل من مائة فى أنحاء البلاد ، مؤكدا أن ظهور هذا الانخفاض الجدير بالملاحظة يثبت أن مكافحة المرض يتطور بشكل أكبر نحو آفاق جيدة.
 
 

الصين

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فيروس كورونا

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