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الدولار يواصل انخفاضه اليوم بمقدار 3 قروش ويسجل 15.56 جنيه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:14 م
الدولار يواصل انخفاضه اليوم بمقدار 3 قروش ويسجل 15.56 جنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث تراجع سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولىcib بمقدار قرشين مسجلا 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، فيما سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش بتعاملات اليوم مسجلا 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية اليوم.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التحديثات الأخيرة للبنوك اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 15.56جنيه للشراء مقابل 15.58 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.66جنيه للبيع مقابل 15.68 جينه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 15.58جنيه للشراء مقابل 15.61 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

 15.68جنيه للبيع مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

 15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 15.60جنيه للشراء مقابل 15.61 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.70جنيه للبيع مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.59جنيه للشراء مقابل 15.60 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.69جنيه للبيع مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 15.57جنيه للشراء مقابل 15.59 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 15.67جنيه للبيع مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.59  جنيه للشراء مقابل 15.61 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.69جنيه للبيع   مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.58 جنيه للشراء مقابل 15.61 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

 15.68جنيه للبيع مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.57 جنيه للشراء مقابل 15.59 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.67 جنيه للبيع  مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.57 جنيه للشراء مقابل 15.59 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.67 جنيه للبيع مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


اسعار الدولار

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