وأضافت أن الجانبين بحثا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار، كما تناولا مكافحة الإرهاب في المنطقة وضرورة تبني مواقف داعمة لدول المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة.

يذكر أن وزارة الخارجيّة العراقية، عبرت عن رفضها القاطع واستنكارها للعدوان الذى استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة بالقصف بقذائف كاتيوشا.