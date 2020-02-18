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الجنايات تصدر حكمها على 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.. اليوم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:00 ص
الجنايات تصدر حكمها على 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.. اليوم كلبش ،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الثلاثاء، حكمها على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بعدما قررت المحكمة فى جلستها السابقة مد أجل النطق بالحكم فى القضية إلى اليوم بعد إعادتها فتح باب المداولة، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.

 

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع حتي الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع  المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، و قيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 150 ألف جنيه عن المهاجر.

 

 

 


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