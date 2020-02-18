سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف الفرق بين مرض حمو بيكا "كورن" وفيروس كورونا ..انفوجراف

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:00 م
اعرف الفرق بين مرض حمو بيكا "كورن" وفيروس كورونا ..انفوجراف انفوجراف
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع إثارة مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بإعلان إصابته بمرض فى المعدة وهو مرض كرون، اختلط الأمر على الجميع بينه وبين فيروس كورونا الصينى، وهو ما يستعرضه " اليوم السابع" في التقرير التالى حول  الفرق بين المرضين.

 

مرض كرون
 

هو التهاب يحدث فى الأمعاء

أسبابه :

الوراثة ضعف المناعة

ويؤدى مرض الكرون إلى :
 

-      ألم البطن وفقدان الوزن.

-      الاسهال والحمى وألم البطن.

-      فقدان الشهية ودم في البراز.

-      انسداد الأمعاء و قرح المعدة .

-      سوء التغذية و سرطان القولون .

 -     لا يوجد علاج له ولكن ويمكن أن تقلل بعض الأدوية الأعراض مع الالتزام بنظام غذائى معين.


 

 

فيروس كورونا
 

1-    فيروس ظهر بالصين وانتشر بعدها إلى العديد من الدول .

2-    يصيب  الجهاز التنفسى خاصة الرئة.

3-    أعراضه الكحة وضيق التنفس والسعال والحمى.

4-    مضاعفاته قد تصل للوفاة فى حالات المناعة الضعيفة وعدم استجابة الجسم.

5-    لا يوجد علاج له لأنه سلالة جديدة ولكن يتم السيطرة على بعض أعراضه فى الحجر الصحى.

 

 

 

 

 

 

 


حمو بيكا

مرض حمو بيكا

مرض كرون

فيروس كورونا

الفرق بين كرون وكورونا

كرون حمو بيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة