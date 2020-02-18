ازاى تتعاملى مع الإرتفاع المفاجى لدرجة حرارة طفلك؟

كتبت نهير عبد النبى

ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ عند الأطفال من الأعراض الخطيرة التي تدل على وجود مشكلة صحية عند الطفل ولا بد من اتباع الطرق التي تساعد في خفض الحرارة فورا، فقد يؤثر ارتفاع الحرارة على أعضاء الجسم الأخرى ومنها الدماغ والجهاز العصبى.

وحسب ما ذكره موقع childrens فأن ارتفاع درجة الحرارة تظهر معه بعض الأعراض الأخرى وهى"التعرق الشديد، فقدان الشهية، ضيق التنفس، الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة أو بذل مجهود".

كما ذكر الموقع بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإنقاذ الطفل المصاب بارتفاع درجة الحرارة المرتفعة

خطوات للتعامل مع الطفل المصاب بارتفاع درجة الحرارة العالية



1:استخدمى الترمومتر لقياس درجة حرارة الطفل باستمرار وذلك عن طريق الفم أو تحت الإبط.

2: في حالة ارتفاع درجة الحرارة يجب خفضها عن طريق كمادات المياه الفاترة على جبهة الطفل وقدميه، وتجنب استخدام المياه المثلجة فهى من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الأمهات لتخفيف درجة الحرارة عند الأطفال.

3: استخدام خافض الحرارة الذى يحتوى على مادة الباراسيتامول ولكن بعد استشارة الطبيب وتحديد الجرعة المناسبة حسب وزن وعمر الطفل.

4:إذا استمرت درجة الحرارة لفترات طويلة لا بد من زيارة الطبيب فورا لمعرفة سبب ارتفاع درجة الحرارة وعلاج السبب الرئيسى لذلك.

5:يجب عليكى تهوية المنزل جيدا وخصوصا الغرفة التي يجلس بها الطفل، وابتعدى عن ارتداء الطفل ملابس ثقيلة تزيد من حرارة الجسم، واحرصى على ارتداء ملابس قطنية.

6: الإكثار من شرب السوائل الطبيعية التي تعمل على مقاومة الفيروسات والعدوى وخفض درجة الحرارة وذلك من خلال تناول "الينسون، الكراوية، البابونج".