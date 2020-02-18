ابن شقيقة ملكة بريطانيا يعلن الطلاق من زوجته

رويترز

يعتزم ديفيد أرمسترونج جونز ابن شقيقة ملكة بريطانيا الطلاق من زوجته سيرينا التى تبلغ من العمر 26 عاما.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) عن متحدث باسم الزوجين قوله "إيرل وكونتيسة سنودون اتفقا وديا على أن زواجهما بلغ نهايته ويعتزمان الطلاق".

وإيرل سنودون الذى يملك شركة لصنع الأثاث هو ابن شقيقة الملكة إليزابيث الأميرة مارجريت التى توفيت فى عام 2002 ولورد سنودون الذى توفى فى 2017 وهو رقم 21 فى ترتيب ولاية العرش.

وجاء نبأ طلاقهما بعد أن شهدت الملكة بضعة أشهر عصيبة. فقد أدخل الأمير هارى حفيد الملكة وزوجته ميجان القصر فى أزمة الشهر الماضى عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية.

وفى وقت سابق هذا الشهر أعلن بيتر فيليبس أكبر أحفاد الملكة وزوجته الكندية أوتم اعتزامهما الطلاق بعد زواج دام 12 عاما.