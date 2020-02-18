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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:31 م
خالد صلاح
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إصابة 2 ماليزيين بكورونا على متن السفينة الموبوءة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:10 م
إصابة 2 ماليزيين بكورونا على متن السفينة الموبوءة السفينة السياحية المفروض عليها حجر صحى بمياه اليابان
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، إصابة مواطنين ماليزيين اثنين من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة للحجر الصحى فى ميناء يوكوهاما فى ضواحى طوكيو، وقال مدير عام مصلحة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن المواطنين المصابين يخضعان للحجر الصحى حالياً تحت رعاية السلطات اليابانية، كما أن هناك اثنين آخرين فى انتظار نتائج الاختبار الصحي.
 
وتعد السفينة "دايموند برنسيس"، حديث العالم اليوم بعدما تبين وجود مئات الإصابات بالفيروس على متنها، وهى أكبر مجموعة من الحالات خارج الصين مصابة بأكثر من 400 شخص.
 
وكانت السفينة، التى بدأت رحلة بحرية استمرت 16 يوماً، قد مرت بموانئ مختلفة فى اليابان وهونج كونج وتايوان وفيتنام واستقرت فى ميناء خليج يوكوهاما فى اليابان.
 
وارتفع عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة، أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالى إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس.
 
وسجلت الصحة الصينية خلال الـ 24 الساعة الأخيرة أعلى نسبة وفيات فى البلاد بواقع 98 حالة وفاة جراء الفيروس، والكشف عن إصابة 3026 حالة.
 
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات الناجمة عن متلازمة التهاب الجهاز التنفسى الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامى 2002 و2003.
 

ماليزيا

السفينه الموبوءه

فيروس كورونا

كورونا

اليابان

دايموند برنسيس

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