ألمانى يخترق ذراعه الاصطناعية للتحكم فى الآلات الموسيقية بإشارات دماغه

استفاد ألمانى من معرفته بالإلكترونيات، لينجح فى اختراق ذراعه الاصطناعية، ويتمكن من استخدامها فى التحكم فى الآلات الموسيقية بواسطة إشارات من دماغه.

وقضى أستاذ علم النفس بيرتول ماير، طفولته وهو يستخدم خطافاً ملحقاً بيده، حيث وُلد دون النصف السفلى من ذراعه اليسرى، لكن في عام 2009 حصل على ذراع اصطناعية حديثة، ونشط منذ ذلك الوقت في الترويج لاستخدام الأطراف الصناعية الحديثة ومحاربة الشعور بالنقص بين مستخدميها.





ونقلت صحيفة الرؤية أن ماير البالغ 43 عاماً، والذى اشتهر أيضاً بالعمل كمنتج ، ومنسق موسيقى، قرر تجاوز التعقيد الذى يصاحب استخدام ذراعه الاصطناعية في إنتاج الموسيقى، بتطوير وحدة تحكم بديلة تربط دوائر الاستشعار في الذراع الاصطناعية بالآلات الموسيقية، وفق ما نقلت صحيفة "ميترو" البريطانية.





وقال ماير إن التحدي الأكبر تمثل في معالجة الإشارات الإلكترونية الصادرة من ذراعه الاصطناعية، دون مساعدة من الشركة المصنعة، مبيناً "لست متأكداً ما إذا كانوا سيشعرون بالرضا حيال ذلك، لقد اخترقت يدهم وأدخلت تعديلات خاصة بي، وربما تنتهك هذه العملية الكثير من متطلبات السلامة".