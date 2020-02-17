ووضعت العديد من الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وحتى ليبيريا أنظمة تحذير لجميع طلابها في الصين إزاء هذا الوباء، كما أطلقت عدة جامعات أفريقية حملات توعية لطلابها بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتجنب الإصابة المحتملة بالفيروس.

يشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في الصين 81.562 طالبا، يمثلون نحو 16.57٪ من إجمالي عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الصين.