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26 فبراير.. الاختبار التحريرى لخطباء المكافأة على بند التحسين

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:42 م
26 فبراير.. الاختبار التحريرى لخطباء المكافأة على بند التحسين وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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تعقد وزارة الأوقاف الاختبارات التحريرية لخطباء المكافأة ممن هم على بند التحسين الراغبين فى إقامة الشعائر والالتحاق بالعمل فى المدارس القرآنية، بداية من يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 2020، بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا ، وعليهم الحضور قبل الموعد بنصف ساعة.

قالت الأوقاف، لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى وإفادة رسمية بأنه يعمل خطيب مكافأة  وعلى بند التحسين حتى تاريخه، وعلى المديريات الإقليمية تسهيل حصولهم على هذه الإفادات، والعبرة بدخول الامتحان بالإفادة الرسمية من المديرية وليس فى مجرد نشر الأسماء على الموقع.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التقى بأوائل الفائزين فى المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين، وأكد أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين فى المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للنظر فى اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعا، كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين فى المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض.
 
  

 


وزاره الاوقاف

شهر رمضان

خطباء المكافاة

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