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‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد العروض حتى عيد الأم

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:10 ص
‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد العروض حتى عيد الأم الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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جاء قرار الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة الأوكازيون الشتوى لـ21 مارس حتى احتفالات عيد الأم بدلا من 16 فبراير الجارى، حيث يسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل الراغب فى الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع فى دائرتها المحل التجارى.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية استفادة المواطنين من الأوكازيون الشتوى فى نقاط محددة .

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الأوكازيون من أهم الأحداث التى ينتظرها المواطنون فى كل موسم

لذا

قررت وزارة التموين مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس القادم بدلا من 16 فبراير

 

78629-انطلاق-الاوكازيون-الشتوية-بمحلات-الإسكندرية-(6)

ولضمان جدية التخفيضات

قررت الوزارة  التعامل مع المحلات المرخصة فقط وليس مع الباعة الجائلين

75920-انطلاق-الاوكازيون-الشتوية-بمحلات-الإسكندرية-(4)

لكى يحصل المواطن على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

التشديد على حصول المستهلك على فواتير بالسلع التى اشتراها

مكتوب فيها سعر السلعة قبل الأوكازيون وبعده

76665-انطلاق-الاوكازيون-الشتوية-بمحلات-الإسكندرية-(1)

وفى حالة وجود تخفيضات وهمية

أو سلع مخالفة للمواصفات

فإن

جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588

بعد هذه الإجراءات .. هل ستكون أحد المستفيدين من الأوكازيون الشتوى ؟


الاوكازيون الشتوى

عروض تخفيضات الأسعار

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