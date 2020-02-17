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وفاة جندى فرنسى فى بوركينا فاسو.. والسبب غير معروف

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:33 م
وفاة جندى فرنسى فى بوركينا فاسو.. والسبب غير معروف القوات الفرنسية
رويترز

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قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم الاثنين إن جنديا فرنسيا توفى أثناء عمليات فى بوركينا فاسو. وأضافت الوزارة أن سبب وفاة السارجنت مورجان هنرى غير معروف فى الوقت الحالى وأن تحقيقات تجرى لمعرفة ملابسات الوفاة.

وتدخلت فرنسا فى منطقة الساحل التى تقع جنوبى الصحراء الكبرى فى عام 2013 لطرد متشددين سيطروا على شمال مالى فى 2012. وأعاد المقاتلون تنظيم صفوفهم خلال العام الماضى وكثف المتشددون هجماتهم فى مالى وبوركينا فاسو والنيجر.

كان حاكم منطقة الساحل فى بوركينا فاسو الكولونيل سالفو كابوريه، قد كشف، السبت الماضى، عن العثور على 5 جثث، بينها جثتا قس ونجله، بشمال البلاد، وقال الكولونيل كابوريه فى بيان ـ أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، إن جماعة إرهابية اقتحمت مدينة سيبا فى إقليم ياهجا وهاجمت منزلين يوم الثلاثاء الماضى ما أدى إلى مقتل شخص واحد واختطاف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى.

وأضاف، أن قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث أسفرت عن العثور على جثتين يوم الخميس الماضى ، فيما عثرت اليوم على جثث للمخطوفين الخمسة الآخرين.
 
كما شهدت قرية لامدامول فى وقت سابق خلال الشهر الجارى، مقتل 20 مدنيا فى هجوم فى القرية  التابعة لمقاطعة سينو فى شمال البلاد.
 
وقال مصدر أمنى فى بوركينا فاسو، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم ، الأحد ، إن مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا.
 
 
 

 


فرنسا

بوركينا فاسو

القوات الفرنسية

وفاة جندى فرنسى

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