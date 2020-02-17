نجاح مبادرة "جبر الخواطر" بدمياط في التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا

دمياط عبده عبد البارى

نجحت مبادرة "جبر الخواطر" بدمياط، في التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وجذبت العديد من أصحاب المحلات والمطاعم والمحال الغذائية للمشاركة فيها بخفض الأسعار وتقديم وجبات بأسعار رمزية، بمعظم أنحاء المحافظة، ووصلت المبادرة إلى أصحاب محلات الفاكهة الذين قدموا طبق مشكل من عدة انواع من الفاكهة تزن كيلو جرامًا من الفاكهة بقيمة 10 جنيهات .

يقول أشرف نصر، صاحب محل فاكهة بشارع الشرباصي وسط مدينة دمياط إنه منذ تنفيذ الفكرة وهى لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين والطلاب الذين كانوا يستشعرون بالحرج عندما يطلبون نصف كيلو من أي نوع من أنواع الفاكهة.

وتابع: الظروف صعبة على الكل والفترة الأخيرة ترددت على العديد من السيدات لا يستطعن شراء الفاكهة وكن يطلبنها مستشعرين بالحرج حيث كن يطلبن كيلو فاكهة مشكل بداعي تزيين التورتة بالفواكه.

وأكد نصر أنه مستمر في تقديم أطباق الفاكهة بسعر 10جنيهات للطبق، مضيفًا الطبق يتكون من ثلاث حبات من الموز وحبتين برتقال وحبتين يوسفي وحبة تفاح وحبيبات من الفراولة، مشددًا على أن هذه المبادرة جاءت لتلبية احتياجات الأسر البسيطة التي لا تستطيع توفير احتياجاتها اليومية من الفاكهة.

وقال عبد الله سند، صاحب سوبر ماركت بالسوق العمومي برأس البر وأحد المحلات المشاركة في مبادرة جبر الخواطر لمساعدة الأسر البسيطة والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت على توفير أطباق لها كمية من المواد الغذائية بأسعار تتراوح بين 2:3 جنيهات الطبق الواحد لتوفير سلع للأسر البسيطة لتلبية احتياجاتها اليومية بدون تعرضها للحرج.

يذكر أن عدد من التجار وأصحاب محال البقالة في دمياط قد أطلقوا مبادرة «جبر الخواطر»، لتخفيض الأسعار، وتوفير أطباق الألبان وبعض السلع الغذائية بأسعار رمزية تبدأ من جنيهان وذلك بعد تكرار، واقعة بكاء مواطن أمام مطعم «فول وطعمية» في مدينة دمياط، عندما رفض عمال المطعم بيعه كمية فول بمقدار 3 جنيهات بدعوى أن أقل كمية بـ5 جنيهات، ما اعتبره المواطن إهانة وكسرا بخاطره دفعه للدخول في نوبة بكاء شديدة.