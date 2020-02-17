سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مواد البناء: اهتمام الحكومة بالصناعة يخدم استراتجية الدولة ورؤية مصر 2030

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:33 م
مواد البناء: اهتمام الحكومة بالصناعة يخدم استراتجية الدولة ورؤية مصر 2030 نيفين جامع
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية عن كامل دعمها للتحركات الإيجابية التى تقوم بها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع فى دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل الصناعة.

 

وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تتابع عن كثب ما تسفر عنه اجتماعات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وما يصدر عنها من توصيات واخبار ايجابية تهدف إلى حل مشاكل الصناع وتشجيع الاستثمار الصناعى، مشيرًا أن تلك التحركات تعكس حرص الوزيرة على تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع القطاع الصناعى ومجتمع الأعمال للوقوف على كافة التحديات ووضع حلول جذرية لنمو الصناعة الوطنية.

 

وأضاف عبد الحميد، أن القطاع الخاص فى مصر متفائل بالأخبار الايجابية لاجتماعات وزيرة التجارة والصناعة سواء التى عقدت داخل الوزارة أو مع بعض الجهات المسؤولة عن الصناعة والاستثمار ومنها لقائها مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال خاصة الأخبار المتعلقة بقرب حل أزمة إنتاج الحديد وهو أمر إيجابى يخدم 8 مصانع والآلاف من العاملين بها وأسرهم.

 

وقال رئيس الغرفة: "سعيد بالتحركات المكثفة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع لدعم الصناعة والاقتصاد ككل، مضيفا: مصر لن تنهض إلا بالصناعة وخاصة الصناعة الوطنية"، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الوزيرة إلى النور فى أسرع وقت خاصة وأنها تتضمن حلولا لإبراز مشاكل المصانع وتهدف لزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار المباشر وذلك بالتزامن مع تحسن واستقرار سعر الصرف الذى يصب فى مصلحة زيادة الصادرات

 

واضاف أن الحديث عن قرب اجتماع لجنة تسعير الغاز المقرر فى ابريل المقبل وكذلك لجنة تسعير الطاقة جميعها أمور ايجابية ومبشرة للصناعة الوطنية خاصة إذا اقرت الحكومة خفض اسعار الكهرباء والغاز للمصانع.

 

وأكد احمد عبد الحميد، أن اى تخفيض لأسعار الطاقة للمصانع سواء الكهرباء أو الغاز يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية الهامة لمصر والصناعة المحلية فى مقدمتها زيادة تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين والمصنعين وتوفير الآلاف من فرص العمل وهو ما يدفع الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى بشكل عام إلى تحقق أعلى معدلات النمو

 

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن ما يحدث حاليًا من اهتمام بالغ من الحكومة بالصناعة يخدم استراتيجية الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والتى لا يمكن أن تتحقق إلا بدعم الصناعة والاهتمام بالاستثمار الصناعى وحل مشاكل المتعثرين وعودة المصانع المتوقفة إلى العملية الإنتاجية، مضيفا أن هناك فرص كبيرة لتحقيق الصناعة المصرية طفرة غير مسبوق فى زيادة حجم الصادرات غير البترولية إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال 2020 نتيجة لتحسن واستقرار سعر الصرف فى مصر.


غرفة مواد البناء

نيفين جامع

اتحاد الصناعات

المصانع المتعثرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة