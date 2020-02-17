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خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية: 9 حالات إصابة بفيروس كورونا فى إقليم شرق المتوسط

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:57 ص
منظمة الصحة العالمية: 9 حالات إصابة بفيروس كورونا فى إقليم شرق المتوسط منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) فى إقليم شرق المتوسط 8 منهم فى الإمارات، بالإضافة إلى حالة واحدة فى مصر.
وقالت المنظمة - فى بيان لها اليوم الأثنين - إن وزارة الصحة الإماراتية أبلغت عن شفاء 3 حالات من بين ال8 وتم خروجهم من المستشفي، موضحة أن الحالة المؤكدة فى مصر عديمة الأعراض وتم الكشف عنها من خلال تحرى المخالطين لحالة دالة وصلت إلى القاهرة فى رحلة عمل فى الفترة بين 21 يناير الماضى و 4 فبراير الجارى إذ تأكدت إصابة الحالة بالمرض بعد عودتها ، ويتم متابعة المخالطين لها ونتائج فحصهم سلبية حتى الآن ويتم متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يوما .
وأضافت أنها تنسق مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية فى كل من الصين ومصر لدعم اجراء الاستقصاء اللازم فى مصر، لافتة إلى أنه يتبع الان التدبير العلاجى لحالات الاصابة المؤكدة فى كل من مصر والامارات وفقا للبروتوكولات المعيارية.
ونوهت المنظمة إلى أن البلدان فى الاقليم رفعت حالة التأهب والاستعداد للعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن حالة الاصابة المحتملة بمرض كوفيد 19 والاستجابة السريعة لها وتم مشاركة المعلومات عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها فى الاقليم مع المنظمة وفقا للوائح الصحة الدولية . 
وأوضحت أن الدول وضعت خططا وطنية للتأهب والاستجابة ونفذتها بهدف تفعيل الاجراءات والتدابير المشددة إلى جانب الاجراءات التشغيلية الموحدة ذات الصلة بالموضوع بالتنسيق مع المنظمة وتشمل تفعيل اليات تنسيق متعددة القطاعات وتطبيق الترصد الفعال والتحرى فى نقاط الدخول وتدريب مقدمى خدمات الرعاية الصحية على تتبع المخالطين وتحديد الحالات المؤكدة والحالات المشتبه فيها .
وحثت المنظمة الجمهور فى الاقليم على الاطلاع على أحدث المعلومات بشأن المرض من المصادر الرئيسية مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واتباع التدابير الوقائية والاحترازية الاساسية الموصى بها وتعزيزها .


منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

منطقة شرق المتوسط

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