سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منتخب التعليم العالى يحصد المركز الأول بمسابقة كرة القدم لأسبوع فتيات الجامعات

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:49 م
منتخب التعليم العالى يحصد المركز الأول بمسابقة كرة القدم لأسبوع فتيات الجامعات منتخب وزارة التعليم العالى بمسابقة فتيات الجامعات المصرية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول مشاركة منتخب الوزارة فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية، والذى استضافته جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير، حتى 6 فبراير 2020.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى مشاركة منتخب وزارة التعليم العالى فى كل الأنشطة بعدد 83 طالبة من المعاهد العليا والفنية والمتوسطة التابعة للوزارة، حيث شارك فى كرة القدم خماسى وحصل على المركز الأول، وكرة الطائرة وحصل على المركز الأول، وكرة السلة ووصل إلى دور الثمانية، وألعاب القوى وحصل على المركز الثالث، ومنتخب تنس الطاولة زوجي وحصل على المركز السابع.

وعلى صعيد النشاط الثقافى شارك منتخب الوزارة فى مسابقة القرآن الكريم، والأحاديث النبوية وحصل على المركز الثالث، فضلًا عن مشاركته فى العديد من المسابقات، وهى (دورى المعلومات، ومجلات الحائط، والشعر بالفصحى، والمراسل التليفزيوني والإذاعي، والقصة القصيرة، والبحوث الثقافية حيث حصل على المركز الثالث).

وعلى صعيد النشاط العلمى شارك منتخب التعليم العالي لنوادي العلوم بمسابقة الإلكترونيات وحصل على المركز الأول، وكذلك شارك في عدة مسابقات، منها: (المجلة العلمية، وميكاترونيك، والصناعات الصغيرة، والابتكارات العلمية).

وعلى صعيد النشاط الاجتماعى شارك منتخب الوزارة فى مسابقات الطالبة المثالية، والشطرنج، وكذا فى نشاط الجوالة والخدمة العامة، والنشاط الفنى.

واختتم التقرير بنتائج منتخبات التعليم العالى فى كافة الأنشطة (الرياضية، والثقافية، والفنية)، حيث حصل المنتخب على المركز الثاني كترتيب عام فى النشاط الرياضى، وفي النشاط الثقافي حصل على المركز الثالث فى مسابقات البحث الاقتصادى، وشعر الفصحى، والأحاديث النبوية، وفي النشاط العلمي حصل على المركز الأول فى مجال الإلكترونيك، وأما عن جوائز النشاط الفنى حصل منتخب التعليم العالي على المركز الأول والثالث للتصوير الضوئي بمعرض الفنون التشكيلية المتخصصة، كما حصل نشاط الجوالة والخدمة العامة على درع المستوى الأول لكافة المجالات الإرشادية.

IMG-20200217-WA0013
IMG-20200217-WA0013

 

IMG-20200217-WA0012
 
IMG-20200217-WA0009
 
IMG-20200217-WA0011
 
IMG-20200217-WA0010
 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

خالد عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة