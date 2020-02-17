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مقتل بريطانيا جنوب ويلز وفقدان فتاة فى إسكتلندا بسبب العاصفة دينيس

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:26 م
مقتل بريطانيا جنوب ويلز وفقدان فتاة فى إسكتلندا بسبب العاصفة دينيس العاصفة دينيس
وكالات

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ضربت العاصفة دينيس، عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه فى نهر وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية.
 
وقتل شخص الأحد إثر سقوطه في نهر بجنوب ويلزالبريطانية بعدما ضربت العاصفة دينيس عدة مناطق في البلاد، وقال مركز الشرطة المحلي إن جثة الرجل وجدت في منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهرـ كما تم انتشال جثتين صباح السبت على سواحل جنوب إنكلترا. ولم يعرف بعد ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.
 
ونقلت قناة فرانس 24 ، أن الوكالة الإسكتلندية دعت لحماية البيئة سكان المنطقة الحدودية مع إنجلترا إلى مغادرة منازلهم، وتجري عمليات إجلاء أخرى، لا سيما في قرية سكنفريث جنوب ويلز، وفق ما قالت إدارة الشرطة المحلية على صفحتها في "تويتر"، ودعت الشرطة أيضا إلى الإبلاغ عن رجل فقد السبت، دون أن تذكر إن كانت الأمر مرتبطا بالعاصفة، وتم الإبلاغ عن فقدان شابة عشرينية أخرى تبحث عنها الشرطة فى برايتون.
 
 
وفي فرنسا تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي شمال غرب البلاد، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس" أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المنازل، وتسببت العاصفة بأضرار فى شمال غرب البلاد، ولا سيمّا منطقة بروتانى، حيث حذّرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس" أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المنازل، وقد استبعد مسؤول محلي في تصريح لوكالة النباء الفرنسية عودة التغذية بالتيار إلى طبيعتها قبل الإثنين.
 
ومساء الأحد أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية ، أن العاصفة بدأت تهدأ مع تراجع سرعة الرياح إلى ما دون مئة كيلومتر في الساعة.
 
وكانت خبيرة الأرصاد الجوية ماورا كيلى قد حذّرت الأحد من "ازدياد قوة الرياح خلال النهار في ألمانيا، والدانمارك، وجنوب السويد".
 
ورافقت العاصفة دينيس الأحد أمطار غزيرة ورياح عاتية المملكة المتحدة، متسببة بتعليق مئات الرحلات الجوية في حين تمت تعبئة الجيش ووضع جنوب مقاطعة ويلز حيث قتل شخص في حالة إنذار قصوى.
 
وأطلق صباح الأحد 594 إنذارا وهو "أكبر عدد من الإنذارات والتحذيرات السارية من الفيضانات غير المسبوقة في بريطانيا"، وفق ما أعلن مدير في وكالة البيئة البريطانية فى تغريدة على "تويتر"، وشملت الإنذارات منطقة تمتد من جنوب إسكتلندا إلى كورنوال فى جنوب غرب إنجلترا، وبلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 150 كلم بالساعة كما شهدت عدة أودية فيضانا غزيرا.
 
وعلقت مئات الرحلات الجوية من المملكة المتحدة واليها، كما أعلنت شركتا "بريتيش إيرويز" و"إيزى جيت" التى ألغت السبت وحده 230 رحلة، كما ألغيت أيضا رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد.
 
ووضعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس. وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ ديسمبر 2015.
 
وحالة التأهب القصوى أو "الدرجة الحمراء" تعني التحذير من "ظروف جوية خطيرة" قد تشكّل "خطر موت"، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.
 
وقال جيريمي بار مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في مقاطعة ويلز "نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

عواصف

بريطانيا

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العاصفة دينيس

وكالة البيئة البريطانية

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