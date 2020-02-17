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مصرع 8 أشخاص على الأقل فى انفجار بكراتشى الباكستانية

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:43 م
مصرع 8 أشخاص على الأقل فى انفجار بكراتشى الباكستانية قتلى فى انفجار فى كراتشى
أ ش أ ووكالات الأنباء

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لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم ، الإثنين ، إثر وقوع انفجار نتيجة لتسرب للغاز بمدينة كراتشي الباكستانية.وذكرت قناة "جيو" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن 100 شخص يخضعون حاليا للعلاج من جراء هذا التسرب الذي وقع في ضاحية "كيماري" بكراتشي، مشيرة إلى أن من بين القتلى سيدتان.

ولم تتوافر حتى الآن، أية تقارير عن أسباب وقوع الحادث.

وفى صباح اليوم ، الاثنين، قتل 10 أشخاص فى تفجير انتحارى، فى مدينة كويتا غرب باكستان، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "روسيا اليوم".

فى غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الاثنين، مجددا سعى بلاده لتحقيق السلام فى أفغانستان لأن عدم الاستقرار بها ليس فى مصلحة بلاده، وأعرب خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن اعتقاده بأن شعب أفغانستان عانى أكثر من أى مجتمع بشرى آخر، متمنيا نجاح محادثات السلام الحالية.

وأوضح أن باكستان لا تسعى إلى تحقيق السلام فى أفغانستان لأنها تستضيف 1.4 مليون لاجىء أفغانى، ولكن لأن شعب أفغانستان يستحق هذا السلام.

جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني أمام مؤتمر دولى حول اللاجئين الأفغان في إسلام أباد، وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها باكستان إلا أنها تمكنت من الحفاظ على علاقة رائعة مع اللاجئين الأفغان.

 


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