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الإثنين، 17 فبراير 2020 01:00 م
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مسؤولة صينية فى مجال الصحة: كورونا قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:24 ص
مسؤولة صينية فى مجال الصحة: كورونا قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه كورونا
رويترز

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قالت مسؤولة فى لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الاثنين إن فيروس كورونا الجديد، الذى تسبب حتى الآن فى وفاة أكثر من 1700 شخص فى الصين، قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه.

وأضافت قوه يان هونج فى تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفى يومى إن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس فى ووهان، مركز تفشى الفيروس، انخفضت إلى 18% بعدما كانت 38% فى بداية التفشى.

وفى السياق نفسه، أعلنت السلطات الصينية، إنها قد تؤجل المؤتمر الحزبى السنوى بسبب فيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، حيث أعلنت جامعة نانكاى فى الصين فى وقت سابق، عن طفرة فى تطوير مجموعة اختبار سريع لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، يمكنها تحديد العدوى بين المرضى المشتبه بهم فى غضون 15 دقيقة، بواسطة مجموعة من الخبراء والعلماء من الجامعة والجامعات الصينية الأخرى.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم تطوير المنتج الجديد للكشف عن الفيروس، ويطلق عليه مجموعة الكشف عن الأجسام المضادة "الجلوبولين المناعى إم"، الجلوبولين المناعى جى "أى جى إم/أى جى جى" لفيروس كورونا الجديد، فى الجامعة الواقعة بتيانجين شمالى الصين، بواسطة مجموعة من الخبراء من الجامعات الصينية الأخرى وشركات المستحضرات الصيدلانية البيولوجية.

ويمكن لبطاقة الاختبار السريع، وهى جزء من مجموعة الاختبار، اكتشاف الفيروس فى غضون 15 دقيقة فقط.
وقالت الجامعة فى بيان، إن مجموعة الاختبار يمكنها تقصير وقت الاختبار وتوفير عملية أسهل وأسرع وإجراء تشخيص سريع للمرضى المشتبه فى إصابتهم، إضافة إلى فحص الأشخاص على اتصال وثيق فى الموقع.

وأضافت الجامعة فى البيان، أنها تتوقع استخدام مجموعة اختبار طورتها الجامعة فى الوقاية من الأوبئة ومكافحتها فى القريب.

 
 

كورونا

الصين

فيروس كورونا

لجنة الصحة الوطنية الصينية

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