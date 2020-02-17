سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير التأمين الصحى بالفيوم يكشف حقيقة الاشتباه فى إصابة تلميذ بـ"كورونا"

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:12 م
مدير التأمين الصحى بالفيوم يكشف حقيقة الاشتباه فى إصابة تلميذ بـ"كورونا" تحليل فيروس كورونا
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور محسن جمعة عبد العاطى مدير عام التأمين الصحى للطلاب بمحافظة الفيوم حقيقة ما تردد عن الاشتباه فى إصابة تلميذ بمدرسة الإيمان الخاصة بمحافظة الفيوم بفيروس الكورونا عقب عودته من الصين بصحبة أسرته.

أكد مدير عام التأمين الصحى لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة للاشتباه فى إصابة التلميذ حيث إنه عاد من إجازة قضاها مع أسرته فى الصين وكان يقيم بمكان بعيدا تماما عن وجود الوباء، وأثناء عودته تم توقيع الكشف الطبى عليه بالحجر الصحى بالمطار، وتبين عدم إصابته بأية أعراض للمرض، وبعدها تم إبلاغ المركز الطبى الحضرى والوحدة الصحية بمقر إقامته بمتابعته هو والمخالطين به لمدة 14 يوما وهى فترة حضانة المرض، وتبين عدم وجود أية أعراض تشير للاشتباه فى المرض وبعد هذه المدة عاد لمدرستها وهذا حقه ولا يوجد أى خطر من وجوده.

ولفت جمعة إلى أنه انتقل بصحبة فريق طبى من التأمين الصحى للاطمئنان على الوضع العام بالمدرسة وتبين أن الجميع بصحة جيدة ولا يوجد أى مصدر للقلق وتم عمل ندوة توعية موسعة حول المرض وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وطالب مدير عام التأمين الصحى للطلاب بالفيوم بعدم الانسياق خلف الشائعات التى تبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة أن هناك فئات تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين أولياء الأمور.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قالت إن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماما وبصحة جيدة ولا يعانون من أى أمراض وبائية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح كان يتابع لحظة بلحظة حالتهم، حتى انتهاء وفض معسكر الحجر الصحى.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمقر معسكر الحجر الصحي أن الجميع تكاتف من أجل توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لكل العائدين من ووهان مضيفة: مصر فخورة بكل الأبطال الذين شاركوا فى الحجر الصحى على مدار 14 يوما، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أبطال الوزارة من أطباء وتمريض ومسعفين أفضل تكريم.


الفيوم

محافظة الفيوم

التأمين الصحى بالفيوم

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة