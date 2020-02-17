مدير التأمين الصحى بالفيوم يكشف حقيقة الاشتباه فى إصابة تلميذ بـ"كورونا"

الفيوم رباب الجالى

كشف الدكتور محسن جمعة عبد العاطى مدير عام التأمين الصحى للطلاب بمحافظة الفيوم حقيقة ما تردد عن الاشتباه فى إصابة تلميذ بمدرسة الإيمان الخاصة بمحافظة الفيوم بفيروس الكورونا عقب عودته من الصين بصحبة أسرته.

أكد مدير عام التأمين الصحى لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة للاشتباه فى إصابة التلميذ حيث إنه عاد من إجازة قضاها مع أسرته فى الصين وكان يقيم بمكان بعيدا تماما عن وجود الوباء، وأثناء عودته تم توقيع الكشف الطبى عليه بالحجر الصحى بالمطار، وتبين عدم إصابته بأية أعراض للمرض، وبعدها تم إبلاغ المركز الطبى الحضرى والوحدة الصحية بمقر إقامته بمتابعته هو والمخالطين به لمدة 14 يوما وهى فترة حضانة المرض، وتبين عدم وجود أية أعراض تشير للاشتباه فى المرض وبعد هذه المدة عاد لمدرستها وهذا حقه ولا يوجد أى خطر من وجوده.

ولفت جمعة إلى أنه انتقل بصحبة فريق طبى من التأمين الصحى للاطمئنان على الوضع العام بالمدرسة وتبين أن الجميع بصحة جيدة ولا يوجد أى مصدر للقلق وتم عمل ندوة توعية موسعة حول المرض وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وطالب مدير عام التأمين الصحى للطلاب بالفيوم بعدم الانسياق خلف الشائعات التى تبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة أن هناك فئات تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين أولياء الأمور.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قالت إن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماما وبصحة جيدة ولا يعانون من أى أمراض وبائية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح كان يتابع لحظة بلحظة حالتهم، حتى انتهاء وفض معسكر الحجر الصحى.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمقر معسكر الحجر الصحي أن الجميع تكاتف من أجل توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لكل العائدين من ووهان مضيفة: مصر فخورة بكل الأبطال الذين شاركوا فى الحجر الصحى على مدار 14 يوما، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أبطال الوزارة من أطباء وتمريض ومسعفين أفضل تكريم.