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متستهونش.. أمراض مرتبطة بالكحة الشديدة عالجها بسرعة

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:00 م
متستهونش.. أمراض مرتبطة بالكحة الشديدة عالجها بسرعة السعال-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الكحة الشديدة من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير وخصوصا مع تقلبات الجو وتغيير درجات الحرارة، وذلك نتيجة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتعرض للفيروسات والعدوى الشديدة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض الامراض الخطيرة المرتبطة بالكحة وهى:

أمراض مرتبطة بالكحة الشديدة
 

1: سرطان الرئة

قد يدل  السعال الشديد والمزمن لفترات طويلة على الإصابة بسرطان الرئة وهو واحد من أشهر الأمراض السرطانية الخطيرة التي تؤثر على صحة الجسم وتهدد الحياة بالخطر، وهنا تكون الكحة مصحوبة بدم مع ألم شديد في البلع والصدر، وهنا لا بد من اجراء الفحوصات فورا لمعرفة السبب وعلاجه.

2: الربو
 

وهو من أشهر الامراض الصدرية التي تزيد من خطر الإصابة بالكحة المزمنة وضيق التنفس وهنا لا بد من متابعة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة وقد يستمر العلاج لفترات طويلة.

 3: الالتهاب الرئوي

الكحة الجافة من أشهر أعراض الالتهاب الرئوي وهنا لا بد من اجراء الفحوصات اللازمة عند الطبيب لتناول الأدوية المناسبة للحالة حتى لا يزداد الأمر سواء، فقد يصاحب ذلك مشاكل في التنفس وألم شديد في الصدر.

4: الانسداد الرئوي
 

وهو من الأمراض الخطيرة التي تسبب السعال المستمر وعدم القدرة على التنفس أو بذل مجهود مع الشعور الدائم بالإرهاق والتعب قد يكون الالتهاب ناتج عن التدخين أو وجود مشكلة في الرئتين.

5: السعال الديكى

السعال الديكى عبارة عن عدوى بكتيرية تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب الألم والالتهاب الشديد والسعال المزمن ، وقد يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويتم تشخصيه بفحوصات الدم والاشعة السينية للصدر وفى الغالب العلاج يكون عن طريق تناول المضادات الحيوية.

6: السل
 

السل من الأمراض الشهيرة التي تسبب السعال الشديد وعدم القدرة على التنفس والحركة يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان شديد في الوزن والتعب المزمن.

 


السعال

التهاب شعبى

التهاب رئوى

الم

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