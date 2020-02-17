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لصوص بقنا يعترفون: "سرقنا منزل مواطن بأسلوب كسر الباب"

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:26 م
لصوص بقنا يعترفون: "سرقنا منزل مواطن بأسلوب كسر الباب" المتهمون
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أربعة أشخاص عقب قيامهم بسرقة مسكن بقنا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

 

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبط (4 عاطلين – "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" – مقيمين بدائرة قسم شرطة قنا) عقب قيامهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مسكن مواطن "يعمل بإحدى الدول العربية " بدائرة قسم شرطة قنا.

 

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب ، وأرشدوا عن المسروقات لدى (عامل - مُقيم بدائرة القسم) ، وبإستدعاء الأخير قدم المسروقات وقرر قيام المتهمين ببيعها له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة مقتل مواطن وسرقة مسكنه بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، من العثور على جثة (مالك محل قطع غيار سيارات) بمحل سكنه بعقار بدائرة القسم، وعدم العثور على شاشة تلفزيون وهاتف محمول ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سائق - سبق اتهامه فى قضية سرقة، ربتا منزل إحداهما زوجة السائق - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقرت إحدى ربتى المنزل بسابقة ترددها عليه للقيام بأعمال النظافة، وأضافت أنها كانت تقيم صحبة المتهمين الآخرين، فعقدوا العزم على قتل المجنى عليه وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهما (مالك محل صيانة أجهزة كهربائية - مالك محل هواتف محمولة)، وأمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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