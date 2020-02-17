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لجنة تحقيق سودانية: 90 مليون دولار خسائر نهب معسكر "يوناميد" بنيالا

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:50 م
لجنة تحقيق سودانية: 90 مليون دولار خسائر نهب معسكر "يوناميد" بنيالا قوات يوناميد
ا ش ا

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 أعلنت لجنة التحقيق في أحداث نهب مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أن قيمة الأضرار في المعسكر بلغت حوالي 90 مليون دولار.
وتسلم النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الاثنين - التقرير الختامي للجنة التحقيق، من رئيسها المستشار إبراهيم الهادي.
وقال الهادي، في تصريحات عقب لقائه النائب العام، إن عمل اللجنة اختص بالأحداث التي شهدها معسكر اليوناميد، والذي يعد الأكبر في جنوب دارفور، نهاية العام الماضي، لافتا إلى أن أحداث النهب والتخريب طالت كل المعسكر، وحتى الأثاث والمنشآت القائمة.
وأضاف، أن اللجنة أنجزت عملها في فترة وجيزة وقدمت تقريرها الختامي للنائب العام، الذي يُنتظر أن يُرفع لمجلس السيادة خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان النائب العام أصدر قراراً بتشكيل اللجنة، التي ضمت في عضويتها ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة ومنظمات المجتمع المدني.
 
 

الاتحاد الأفريقي

الامم المتحدة

يوناميد

السودان

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