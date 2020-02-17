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كوريا الجنوبية تخضع ركابها بالسفينة السياحية المصابة بالفيروس للحجر الصحى

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:33 ص
كوريا الجنوبية تخضع ركابها بالسفينة السياحية المصابة بالفيروس للحجر الصحى السفينة السياحية
أ ش أ

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تعتزم كوريا الجنوبية إخضاع رعاياها الذين كانوا على متن سفينة سياحية مصابة بفيروس كورونا في اليابان للحجر الصحى بمجرد إجلائهم إلى الوطن كتدبير وقائى وفقا لما أعلنته سلطات الصحة العامة فى سول اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة كيم كانج ليب قوله - خلال مؤتمر صحفى - إن الذين أعيدوا من الأميرة الماسية سيتم عزلهم لمدة 14 يوما حتى يمكن مراقبتهم بحثا عن أى علامات للمرض.
وأضاف نائب الوزير "يعتبر عزل الأشخاص ضروريا كما سيتم اتباع إجراءات مماثلة اتخذتها سول ضد مواطنين كوريين جنوبيين وأفراد عائلات تم إجلاؤهم من ووهان بالصين".
وكانت السلطات الكورية قد أرسلت ثلاث طائرات لنقل الأشخاص الذين يعيشون في المدينة الصينية بوسط الصين، وهي مركز تفشي فيروس كوفيد -19، وجميعهم قيد العزل في مرافق عامة وحجر صحي بعد وصولهم، كما تجري كوريا الجنوبية حاليا محادثات مع اليابان لإعادة الركاب الكوريين الجنوبيين وأفراد الطاقم.
وفي نفس السياق، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، إصابة زوجة المريض الـ 29 (رجل كوري، 82 عاما) بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).


كوريا الجنوبية

كورونا

السفينة السياحية

الصين

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