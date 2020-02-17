وكالات الأنباء

انطلقت أعمال الدورة التاسعة لمنتدى "فالداى" الدولى للحوار، بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسى، بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تحت عنوان "الشرق الأوسط فى زمن التغيرات: نحو هندسة استقرار جديد"، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المؤتمر سيبحث اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 50 مسؤولًا وخبيرًا من 20 دولة- أهم التحديات والسيناريوهات التي تحملها عشرينيات هذا القرن لمنطقة الشرق الأوسط.

ومن بين المحاور التى سيناقشها المؤتمر، مستقبل الشرق الأوسط في السياق العالمي، وإشكالية تفاقم الصراعات في المنطقة، والعلاقات بين الدول العربية وجيرانها غير العرب، والوضع في الخليج والمغرب العربي، والعلاقات بين روسيا ودول المنطقة، والموجة الاحتجاجية الجديدة في الشرق الأوسط بأسبابها وتداعياتها.

يُذكر أن المؤتمرات الشرق أوسطية لمنتدى "فالداى" بدأت في عام 2009، وسبق أن استضاف الأردن ومالطا والمغرب ومدينة سوتشي الروسية دورات له في السنوات الماضية، وذلك قبل أن يتقرر في عام 2016 عقد هذه المؤتمرات سنويًا في موسكو.

وتأسس منتدى "فالداي" في عام 2004، وسمي باسم "بحيرة فالداي" الواقعة في نصف الطريق تقريبًا بين موسكو وسان بطرسبورج، حيث عُقد أول اجتماع للمنتدى، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين النخب الفكرية الروسية والدولية، وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين النخب الفكرية الروسية والدولية وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.

وفى أواخر سبتمبر الماضى، انطلقت فعاليات النسخة السنوية من منتدى "فالداى" الدولي للنقاش، والذي استضافته مدينة سوتشى الروسية، من 30 سبتمبر الماضى، وحتى 3 أكتوبر الماضى، وشارك قيه نخبة من الخبراء والمسؤولين وصناع القرار، في عدد من الدول، أبرزها منطقة الشرق الأوسط، التي تشكل أبرز مناقشات المشاركين في أعمال المنتدى الدولى.

وتحت شعار "النظام العالمي: نظرة من الشرق"، ناقش المنتدى دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون في الفضاء الأوراسي الكبير، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وسلط الضوء على توجهات السياسة الخارجية الروسية، واهتمام موسكو بالتعاون مع دول الشرق الأوسط، باعتبارها مركزًا لتشابك مصالح الدول العظمى.