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فريق علوم حلوان يحصد المراكز الأولى فى مسابقة حول البيو تكنولوجى

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:28 م
فريق علوم حلوان يحصد المراكز الأولى فى مسابقة حول البيو تكنولوجى فريق جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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شارك فريق من طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم بجامعة حلوان بدعم من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب، عميد الكلية  جامعة حلوان فى المسابقة الوطنية  SOLE Season7  والتى شارك فيها العديد من الجامعات منها (جامعة حلوان، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة بنها، جامعة بني سويف، وبعض الجامعات الخاصة، بحضور فريق من أعضاء هيئة التدريس، حيث تعد تلك المسابقة الاقوى من نوعها المخصصة لطلبة البيوتكنولوجى على مستوى جامعات مصر.

وفاز طلاب البرنامج  من كلية العلوم بجامعة حلوان بالمركز الأول فى أحسن عرض تقديمى لموضوع علمى، والمركز الأول فى احسن مشروع بحثى باسم الجامعة، والمركز الأول والثانى فى أفضل مشروع فردى، والمركز الثانى فى الأسئلة العلمية على مستوى الجامعات المشاركة.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تدعم المبتكرين علميا وتولى اهتماما كبيرا لتحفيز الطلاب وحثهم على المشاركة فى المسابقات وممارسة الأنشطة المختلفة واستغلال طاقات الشباب بصورة ايجابية، بما يرفع من مستوى طلاب جامعة حلوان ويجعلهم متميزين علميا وعمليا.

كان الدكتور ماجد نجم  رئيس جامعة حلوان أكد أنه تم العمل  على تنويع الشراكات الدولية باعتبارها مهمة جدا وتساهم فى رفع مستوى جامعة حلوان فى التصنيف الدولى ، وتم العمل وفقا لخطة خاصة ان لدي  ايمان بأن النجاح يتحقق بالاستراتيجيات والمتابعة، والخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان 2015 /2020 تم تحقيقها بنسبة مرتفعة جدا فى كل المجالات تجاوزت 70 % سواء فى تطوير العشوائيات وخدمة المجتمع ومحو الأمية والقوافل الطبية ، وذلك بفضل روح العمل والتواصل المباشر حيث أن الجامعة بها 3 أضلاع الاستاذ والموظف والطالب وتحقيق التواصل بين هذا المثلث والتوازن بينهم يساهم فى الارتقاء بالجامعة.

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