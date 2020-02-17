فاروس تخفض القيمة العادلة لسهم جهينة إلى 10.75 جنيه بسبب نتائج أعمالها

كتب هانى الحوتى

خفض بنك الاستثمار فاروس، القيمة العادلة لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى 10.75 جنيه من 11.02 جنيه، مع إبقاء على توصياته بزيادة الوزن النسبى، مرجعا ذلك إلى نتائج الربع الرابع 2019 والتى جاءت أقل من التوقعات، إذ بلغ نمو إجمالي الإيرادات إلى متوسط نمو في خمس سنوات 10% مقارنة مع تقديرات سابقة البالغ 11%، واضعين ضعف مستويات الأحجام على مستوى كافة أنشطة الشركة، والزيادة المحدودة في مستويات الأسعار، كما وضعنا في الحسبان أيضًا عودة المصروفات الإدارية والعامة والبيعية إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسن دورة التحويل النقدي، وانخفاض مستويات صافي الدين، حيث إن ما سبق ساعد في تحييد أثر انخفاض الإيرادات.

واقترحت الشركة جهينة للصناعات الغذائية، بتوزيع أرباح أسهم بمعدل 0.20 جنيه للسهم، مما يعكس عائد أرباح نسبته 2.2% مقارنة مع 1.7% في 2018، ومعدل توزيعات نسبته 57.3% مقارنة مع 46% في 2018.

ويتداول سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية حاليًا عند مضاعف ربحية مقداره 16.9 مرة حتى 2020، وقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك عند 7.5 مرة، وذلك بالمقارنة مع معدلات الشركات المناظرة في الأسواق الناشئة حيث يبلغ متوسط مضاعف الربحية فيها 17.9 مرة، ومتوسط مضاعف القيمة الدفترية 9.7 مرة.

وأرجع فاروس، تراجع إيرادات جهينة بقيمة 1,844 مليون جنيه في الربع الرابع 2019، بزيادة 7.8% على أساس سنوي، وبانخفاض 9.7% على أساس ربعي، نتيجة لتراجع مستويات الأحجام بفعل العوامل الموسمية، أما على الأساس السنوي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 7,636 مليون، بارتفاع نسبته 7.2% سنويًا، وقد جاءت هذه الزيادة متماشية مع التوقعات، كان نمو الإيرادات على أساس سنوي واضحًا على مستوى أنشطة الشركة الثلاثة، خاصة بعد زيادة الأسعار بنسبة 3.5% في الربع الأول 2019. مع ذلك، لم يصل هذا المعدل إلى متوسط نمو الخمس سنوات الماضية البالغ 17%.

وقال فاروس، إن مجمل هوامش الأرباح ارتفع 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 30.2%، بعدما تخطت مستويات نمو الإيرادات الزيادة في تكلفة البضاعة المباعة (6.6% سنويًا) نتيجة رفع الأسعار، وضبط التكاليف بفعل ارتفاع قيمة الجنيه المصري، قد تحقق هذا الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم (37.5% سنويًا منذ شهر ديسمبر 2018، ليصل سعر الطن إلى 3,026 دولار)، مع العلم أن الشركة تمكنت من توفيره بأسعار منخفضة منذ بداية عام 2019.

وذكر فاروس، أن مستويات الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بلغت 14.4% في 2019 (منخفضة 1.6 نقطة مئوية سنويًا)، بعدما ارتفعت المصروفات الإدارية والعامة والبيعية/الإيرادات إلى 18.8% في 2019 مقابل 17.5% في 2018، نتيجة ارتفاع مصروفات الدعاية والإعلانات بنسبة 20.1% سنويًا في محاولات رفع معدلات الطلب على منتجاتها في سوق ضعيف.

و سجل هامش صافي الأرباح في 2019 انخفاضًا بنسبة 1.4 نقطة مئوية سنويًا ليبلغ 4.3%، مما يعكس حالة من التراجع في مستويات الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، وهناك أيضًا زيادة في ضريبة الدخل بنسبة 75.2% سنويًا بعدما انتهت فترة الاعفاء الضريبي لبعض من الشركات التابعة لجهينة، وزيادة في بعض المصروفات التشغيلية بنسبة 13.9% سنويًا نتيجة التطبيق الكامل لضريبة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن جهينة تمكنت من خفض رأس المال العامل ومستويات الديون خلال الربع الرابع 2019، مما أدى إلى انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وانخفض معدل صافي الدين إلى رأس المال إلى 0.51 مرة في الربع الأخير من 2019 مقابل 0.65 مرة في الربع المقارن في 2018، كما انخفضت عدد أيام رأس المال العامل إلى 44 يومًا في الربع الرابع 2019 مقارنة مع 66 يومًا في الربع الرابع 2018، وانخفض مستويات الرافعة المالية أعطي شيئًا من الانفراج على مستوى صافي الدخل، على الرغم من حجم التحديات التي واجهتها الشركة في 2019.