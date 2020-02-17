عزل 3 ركاب بمطار القاهرة لعدم حيازتهم شهادات تطعيم الحمى الصفراء

عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، 3 ركاب فور وصولهم علي متن الخطوط الإثيوبية ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 3 ركاب بأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، فقرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، عزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لمستشفي الحميات بسيارة إسعاف من المطار.

وتقوم وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارىء للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى وإتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية .