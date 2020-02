طائرة تصارع الرياح القوية للهبوط فى مطار هيثرو بلندن.. فيديو

تداولت وسائل إعلام عالمية، مقطع فيديو لطائرة تصارع الرياح القوية التى تضرب بريطانيا أثناء محاولتها الهبوط فى مطار هيثرو بلندن، حيث عرضت شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الاثنين، لقطات للطائرة وهي تموج فى الهواء قبل هبوطها فى المطار.

وهرعت سيارات الحماية المدنية والإطفاء عليها خوفا من نشوب أى حريق أو إصابات تنتج عن الهبوط الصعب للطائرة وسط العاصفة الجوية التي تضرب بريطانيا.

An Etihad Airways plane fought against powerful winds over the weekend as it attempted to touch down at London's Heathrow Airport. https://t.co/Ou9pGQOFZD pic.twitter.com/5Dv1adsuRV