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طائرة تصارع الرياح القوية للهبوط فى مطار هيثرو بلندن.. فيديو

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:24 ص
طائرة تصارع الرياح القوية للهبوط فى مطار هيثرو بلندن.. فيديو لحظة هبوط الطائرة
كتب محمد شعلان

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تداولت وسائل إعلام عالمية، مقطع فيديو لطائرة تصارع الرياح القوية التى تضرب بريطانيا أثناء محاولتها الهبوط فى مطار هيثرو بلندن، حيث عرضت شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الاثنين، لقطات للطائرة وهي تموج فى الهواء قبل هبوطها فى المطار.

وهرعت سيارات الحماية المدنية والإطفاء عليها خوفا من نشوب أى حريق أو إصابات تنتج عن الهبوط الصعب للطائرة وسط العاصفة الجوية التي تضرب بريطانيا.

وتضرب العاصفة دينيس والتى تصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية مدن المملكة المتحدة، متسببةً بتعليق مئات الرحلات الجوية فى حين قام الجيش بالتعبئة، ووضع جنوب مقاطعة ويلز فى حالة إنذار قصوى تشمل تحذيرا من "خطر الموت".

وأطلق صباح أمس الأحد نحو 200 إنذار بفيضانات فى منطقة تمتد من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنجلترا، كما بلغت سرعة الرياح فى أبيردارون فى جنوب ويلز 145 كلم بالساعة.

وعلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، كما أعلنت شركات "بريتيش ايرويز" و"ايزي جيت"، كما ألغيت رحلات القطارات فى جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد أيضاً.

ووضع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني صباح الأحد، منطقة جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس، وهذا أول إنذار يصدر فى المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو "الدرجة الحمراء" تعنى التحذير من "ظروف جوية خطيرة" قد تشكّل "خطر الموت" مع مخاوف من اضطرابات فى إمدادات الطاقة ووقوع أضرار فى منشآت البنى التحتية.

وقال جيريمي بار، مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ فى الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية فى ولاية ويلز "نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".


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لندن

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طائرة بريطانية

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