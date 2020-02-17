ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى "الحشيش والهيروين" بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى – سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين" وسلاح نارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات – سلاح" وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 10طلقات خرطوش من ذات العيار، كميه من مخدر الحشيش "وزنت 165 جراما"، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جراما"، مبلغ مالى، هاتف محمول ) وذلك حال استقلاله سيارة ملاكى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية)، تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزتهم (واحد كيلو جرام لمخدر الأفيون – 100 جرام لمخدر الهيروين – 10 جرامات لمخدر الحشيش – 10 جرامات لمخدر البانجو – 55 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار – سيارة ملاكى – مبلغ مالى قدره 83 ألف جنيه – سلاح أبيض – 4هواتف محمولة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.