صور..محافظ الغربية: تطوير قناطر دهتورة بـ27 مليون جنيه لخدمة المزارعين والسياحة

الغربية – مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي "المرحلة الثانية" بتكلفة 27 مليون جنيه، جاء ذلك على هامش الجولة الميدانية بمركز زفتي لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بقرى مركز زفتي بحضور أعضاء مجلس النواب عن زفتي ورئيس مركز ومدينة زفتي.

وخلال الزيارة تفقد محافظ الغربية ونائبه غرفة التحكم والمراقبة الخاصة بالقناطر وأيضاً أعمال التطوير الجارية، مشيراً إلى أهمية إستغلال القناطر سياحياً في الترويج للمحافظة والعمل على إستغلال كافة المساحات الغير مستغلة بالقناطر.

كما تفقدا أيضاً هاويس زفتي وإستمعا إلى شرح مفصل عن كيفية عبور المراكب عبره ، والجدير بالذكر؛ أنه تم إنشاء قناطر دهتورة بزفتي عام 1902 م.

وافتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية كفر إبرى مركز زفتى، بتكلفة 20 مليون جنيه والذى يخدم 5 آلاف و500 مواطن ، جاء ذلك خلال جولتهما بمركز ومدينة زفتي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مركز ومدينة زفتي.

ويضم مشروع الصرف الصحي بالقرية (محطة رفع - خط طرد بطول 2.64كم - شبكة انحدار بطول 8.8 كم).

وخلال الافتتاح أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية التي يتم تحديدها ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمس حياة المواطن اليومية والتي تساعد في تحسن مستوى الخدمات.

وعقب الافتتاح التقى محافظ الغربية ونائبه بأهالي القرية للاستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها.















