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صور.. فحص 1141 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:50 م
صور.. فحص 1141 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، وتستهدف القوافل دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير الذى استعرضه محافظ بنى سويف اليوم الاثنين، عن تنفيذ قافلة بقرية التضامن مركز سمسطا جنوبى غرب المحافظة، على مدار يومى السبت والأحد الماضيين، ومكونة من 10 عيادات "9 تخصصات"، وتم فحص وتوقيع الكشف الطبى على 1141 مواطنا ، وأجرى فنيو معمل الدم 79، معمل طفيليات 38، حالات الأشعة 9، موجات فوق صوتية 34، و 3 حالات نفقة دولة، وتحويل 8حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ، علاوة على الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية بحضور 141 سيدة وشملت موضوعات الأمراض المعدية (فيروس كورونا ،الالتهاب الكبدى الفيروسي، السعار،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل ،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة - الحملة القومية لتطعيم شلل الأطفال 2020.

يذكر أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من :الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (1)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف 

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (2)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف 

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (3)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف
 
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (4)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (5)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف 

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (6)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف 

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (7)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف 

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (8)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف 

 

قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (9)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف
 
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (10)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف 
 
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف (11)
قافلة مجانية بقرية التضامن فى بنى سويف

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