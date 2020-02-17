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صور.. عمال اسنا يجملون ويدهنون مدخل المرسى السياحى بعلم مصر فى الأقصر

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:55 ص
صور.. عمال اسنا يجملون ويدهنون مدخل المرسى السياحى بعلم مصر فى الأقصر دهان علم مصر
الأقصر – أحمد مرعى

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إنطلق رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فى أعمال التجميل والدهانات فى مدخل المرسى السياحى لخدمة وتجميل المدينة أمام ضيوف المدينة، حيث تم طلاء مدخل المرسى بعلم مصر للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وبناء على خطة النظافة التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا والتى تشمل رفع كفاءة الشوارع والميادين.

وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بأعمال تجميل وزراعة المنطقة الأمامية للسجل المدنى الجديد للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه خلال لقائه مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعرض عدد من المشروعات المتعلقة بخطة المحافظة الحالية والمستقبلية لإنشاء الطرق والكبارى، حيث جاء اللقاء فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية صعيد مصر فى كافة المجالات، من المقرر أن تقوم وزارة النقل بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء نفق أسفل نهر النيل يربط ما بين البرين الشرقى والغربى، على أن يتوسط المسافة ما بين كوبرى البغدادى الواقع جنوب مدينة الأقصر ، وكوبرى محور قوص الواقع شمال الأقصر، وأكد الفريق كامل الوزير خلال اللقاء، أنه فى الزيارة القادمة إلى محافظة الأقصر سيتم إجراء المعاينات اللازمة لتحديد الموقع الذى سيتم إنشاء النفق به، مشيراً إلى أنه بمجرد اكتمال الدراسات الفنية اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء النفق وتوفير الاعتماد اللازم، سيتم إدراجه ضمن خطة وزارة النقل، وقال محافظ الأقصر، أن إنشاء هذا النفق سيكون بمثابة تتويج لأعمال التطوير الضخمة التى تتم على أرض المحافظة.

 

تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر (5)
تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر 

 

تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر (6)
تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر 

 

تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر (7)
تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر 

 

تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر (4)
تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر 

 

تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر (4)
تجميل ودهان مدخل المرسى السياحي بعلم مصر

 


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