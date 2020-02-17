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صور.. تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع "رزق حلال"

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:03 م
صور.. تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع "رزق حلال" تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال
المنيا – فريق المحافظات

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سلم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، 14 تروسيكل، مقدمة من إحدى الجمعيات بالمنيا، وهي الدفعة الرابعة من المشروعات الصغيرة، ضمن «مشروع رزق حلال»، بعد قيام الجمعية بعمل العديد من الأبحاث للحالات المستحقة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن تسليم المشاريع الصغيرة ، يأتي ضمن خطة الدولة 2030 لمساندة كافة الشرائح والأولى بالرعاية، وضمن الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقليل نسب الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل للشباب .

وقال مهاب عبد الحافظ مدير عام الجمعية، إن هدف المؤسسة من مشروع رزق حلال هو تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لمواجهة ثقافة التسول والقضاء عليها، من خلال فتح أبواب رزق جديدة .

وأشاد بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة في إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تفتح أبواب رزق للأسر المعيلة .

يذكر أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وقع بروتوكول تعاون مشترك مع ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وذلك لإقامة وتمويل المناطق الصناعية بالمحافظة وتمويل تكلفة توصيل عدد من المرافق لمواطنى المحافظة، منها الغاز الطبيعى والكهرباء وتوصيلات المياه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق فرص عمل جديدة وخلق جيل جديد من المصنعين وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة.

وقال المحافظ، إن البروتوكول يأتى تماشياً مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين وكذلك التخفيف عن كاهلهم وتسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة مع توفير السكن المناسب لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة بسعر مناسب وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة.

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (4)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال 

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (5)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال 

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (6)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال 

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (7)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال 

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (8)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (1)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال 

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (2)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال 

 

تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال (3)
تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة بالمنيا ضمن مشروع رزق حلال 

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