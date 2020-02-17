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صور.. بدء أعمال رصف شارع مصرف ماقوسة بأبوقرقاص بالمنيا

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:10 م
صور.. بدء أعمال رصف شارع مصرف ماقوسة بأبوقرقاص بالمنيا العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص
المنيا- فريق المحافظات

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، عن بدء أعمال رصف شارع مصرف ماقوسة بداية من النافورة وحتى طريق دير العجايب، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بإعادة رفع وتأهيل الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، أعمال رصف الشارع ، موجهاً القائمين بالأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفقاً للجدول الزمني المحدد لذلك من اجل تخفيف العبء على مستخدمي الطريق وتيسير حركة المرور والتقليل من وقوع الحوادث.

وأضاف رئيس المركز أن أعمال الرصف تتم تحت إشراف مديرية الطرق، مكلفاً إدارة الإشغالات برفع وإزالة كافة حالات الإشغال التي تعوق سير أعمال الرصف بالتعاون من شرطة المرافق.

على جانب آخر، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية الامن وكافة أجهزة الدولة.

أوضح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،أنه خلال الفترة من 2 وحتى 16 فبراير الجارى تم إزالة واسترداد 1666 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1483 حالة تعدى بالبناء بمساحة 99471 متر مربع، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدان و5 قيراط.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

 

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