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صور.. أهالى الأقصر يشكون من التعليم والإسكان الشعبى ومياه الشرب للمحافظ

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:27 م
صور.. أهالى الأقصر يشكون من التعليم والإسكان الشعبى ومياه الشرب للمحافظ جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

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حضر محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات اللقاء الأسبوعى "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذي يعقد بصورة دورية بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة العمل على تلقى وبحث مشاكل ومطالب المواطنين واحتياجاتهم، لوضع الحلول الفورية والملائمة لها، حيث تم تلقى عشرات الشكاوى في مختلف القطاعات للمساهمة فى حلها لخدمة الأهالى.

وأوضح مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة جمال حلمي، أنه خلال اللقاء تم الاستماع إلى أكثر من 64 طلب وشكوى أبرزها في قطاعات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمرافق والإسكان الشعبي ومياه الشرب والصرف الصحي والقوى العاملة وشؤون الخريجين والمواقف، ومطالب عدد من حالات الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه وجه نائب محافظ الأقصر، خلال اللقاء، بدراسة الجهات المختصة لكافة مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، وإحالة عدد من الشكاوى للشئون القانونية للتحقيق فيها.

عقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذى يعقد بصورة دورية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لبحث مطالب المواطنين وإحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم، بحضور كلا من حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ومسئولى الإدارات الخدمية بالمدينة، وشهد اللقاء عرض عدد من شكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوى العاملة والإسكان وغيرها، ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة أن كل الطلبات المقدمة ستخضع للفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مشدداً على سرعة الاستجابة للطلبات القانونية المقدمة من المواطنين.

 

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اليوم المفتوح بالأقصر 

 

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اليوم المفتوح بالأقصر 

 

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اليوم المفتوح بالأقصر 

 


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