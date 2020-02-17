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شركة الطيران الوطنية الروسية تعلق بعض الرحلات إلى الصين

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:48 م
شركة الطيران الوطنية الروسية تعلق بعض الرحلات إلى الصين الطيران الروسى
رويترز

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أعلنت الناقلة الوطنية الروسية (ايروفلوت) ، اليوم الاثنين ، تعليق بعض رحلاتها إلى الصين بسبب تراجع الطلب وسط تفشي فيروس كورونا.وقالت شركة الطيران الروسية، في موقعها الالكتروني ، إنها ستسير رحلة واحدة يوميا إلى مدينتي بكين وشنجهاي بدلا من رحلتين، بدءا من غد الثلاثاء ، إلى الثامن والعشرين من مارس.

وعلًقت ايروفلوت ، اليوم أيضا ، بعض الرحلات إلى جوانجتشو في جنوب الصين وإلى هونج كونج الخاضعة لحكم الصين بدءا من أول مارس ، لكنها ستواصل تسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى كل من المدينتين.

وأوقفت كل شركات الطيران الروسية الكبرى الأخرى الرحلات إلى الصين في الحادى والثلاثين من يناير .

 


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