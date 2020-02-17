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سيبها علينا.. أهالى "الأخيوة" بالشرقية يطالبون بإزالة التعديات على طريق عام

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:12 م
سيبها علينا.. أهالى "الأخيوة" بالشرقية يطالبون بإزالة التعديات على طريق عام التعدى على حرم الطريق العام
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب عدد من أهالى قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية بشمال محافظة الشرقية، من قيام صاحب مقهى بالقرية وصاحب محل ملاصق للمقهى بالتعدى على حرم الطريق العام ومدخل القرية، وتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وحالة من الاحتقان بين الأهالي.

وقال عدد من أبناء القرية، إنه يوجد بالقرية مقهى ملك مواطن يدعى "عبده ع" قام ببيعها لمواطن بالقرية يدعي" حسن ال" وبجوار المقهى محل ملك مواطن ملك " على ال " قام أيضا ببيع المحل لمواطن يدعي" محمود م" ومساحته 6 أمتار، وبعد فترة قام صاحب المحل ببيع سقف المحل لمالك المقهى، وقام ببناء أربعة محلات بجوار وقام صاحب المقهى بالخروج ثلامة متر عن المقهى وكل ذلك من حرم الطريق العمومى والتعدى على حرمته، والتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بمدخل القرية ووجود حالة تذمر بين الأهالي.

وناشد عدد كبير من أبناء قرية الأخيوة، الدكتور ممدوح غراب، بتوجيه لجنة مشكلة من هيئة الطرق والمساحة والرى بالشرقية، للتوجه إلى قرية الأخيوة لعمل معاينة على الطبيعة، وذلك لوجود حالة من الاحتقان بين أبناء القرية.

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم مباشرة على موقع "اليوم السابع" والتواصل مع المسئولين فى كافة القطاعات الخدمية لتوصيل شكواكم والعمل على حلها ونشر رد المسئول على الشكوي.

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