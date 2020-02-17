سفير فلسطين لدى اليونان يطالب أثينا بتجديد دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين

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طالب سفير فلسطين لدى اليونان ، مروان طوباسي، من ( أثينا ) تجديد الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين، وفق توصية البرلمان اليوناني ومبدأ حل الدولتين، مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات التاريخية مع اليونان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الفلسطيني اليوم الإثنين ، رئيس المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني اليني تسوراني، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية ثيوذوروس ثيوذورو، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بهدف الطلب من اليونان مساندة مبادرة وزير خارجية لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين، والخروج بمبادرة أوروبية في مواجهة خطة السلام الأمريكية.

وأكد طوباسي ، أن الإجراءات والقرارات الأمريكية- الإسرائيلية ستدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار، وأن مواجهتها تتطلب وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتستدعي تحمل الاتحاد الأوروبي لمسؤولياته السياسية والقانونية في حماية الشعب الفلسطيني.

من جهتهما، أعرب المسؤولان اليونانيان - خلال اللقاءين - عن موقف بلادهما الثابت من دعم حل الدولتين، وضرورة اعتماد القانون الدولي والقرارات الأممية كمرجعية وحيدة لمفاوضات جادة تؤدي إلى سلام ثابت وعادل، وحرص ( أثينا ) على أهمية استمرار التنسيق والمشاورات الثنائية في كافة القضايا، واستمرار التشاور لعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية في القريب العاجل.