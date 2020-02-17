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رئيسة مجلس النواب البحرينية: ميثاق العمل الوطنى وثيقة العهد والمستقبل

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:12 م
رئيسة مجلس النواب البحرينية: ميثاق العمل الوطنى وثيقة العهد والمستقبل فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى
وكالات

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أكدت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، أن النهج الحكيم للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، أبرز الوجه الحضارى لمملكة البحرين، وجعلها ضمن الدول الرائدة عربيا وإقليميا وعالمياً فى المجالات التنموية المختلفة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشارت رئيسة مجلس النواب على هامش احتفالية ميثاق العمل الوطني التى أقيمت تحت رعاية الملك، وبتنظيم من وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك، جعلت من مملكة البحرين ذات مكانة رائدة ومتقدمة في العديد من المجالات، في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرست مبادئ العدالة والحقوق والمواطنة.

واوضحت أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة العهد والمستقبل، ويشكل العنوان الأول للنهضة الحديثة في مملكة البحرين، والانطلاقة البارزة للمشروع التنموي الكبير، الذى رسخ اللبنات الأساسية للدولة المدنية العصرية.

واضافت أن ما تضمنه الميثاق من مبادئ وأهداف، عزز من مكانة مملكة البحرين في مجال حرية الرأى والتعبير المسؤولة، واتباع المنهجيات الديمقراطية المعاصرة والمتطورة في جميع ممارسات النظم والمؤسسات في الدولة، مما جعل المملكة نموذجا متجدداً من العطاء والإنجاز.

معربة عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تفضل به الملك من رعاية واهتمام وحرص ملكي سامي بالوطن والمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، والتي جسدتها مشاعر الفرحة العارمة عند المواطنين والشباب والطلبة والطالبات في لقاء قائد الوطن خلال الاحتفالية اليوم.

واكدت حرص السلطة التشريعية على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير والعمل ضمن فريق البحرين بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وعبر دعم الجهود والسياسات والمبادرات، ووضع الرؤى والتصورات  تحقيقًا لتطلعات الوطن والمواطنين، وسعياً  لبلوغ الغايات الرفيعة التي يتطلع لها الجميع من اجل نماء وتقدم مملكة البحرين.


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