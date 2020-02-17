دراسة: سر سعادة الإنسان فى التمارين الرياضية وليس المال

وكالات الأنباء

كشفت دراسة جديدة أن سر سعادة الإنسان بسيط جدا وليس بمستحيل وأن المال ليس هو سر السعادة. ونشر باحثون من جامعة بيل وجامعة أكسفورد نتائج دراسة جديدة أثبتت أن ممارسة التمارين الرياضية تحسن المزاج أكثر من الحساب المصرفى.

وأثبتت دراسات سابقة الفوائد البديهية للتمارين الرياضية والتى تتمثل فى فقدان الوزن، وبناء العضلات، وخفض نسبة الكوليسترول فى الدم، وتحسين الصحة العقلية، وزيادة مستوى التركيز.

وفى دراسة استقصائية كبيرة شملت 1.2 مليون أمريكى، أكد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أكثر سعادة بشكل ملحوظ من الذين لا يفعلون ذلك حتى لو كان دخلهم أقل.

وتظهر الدراسة التى نشرت حديثا فى الدورية الطبية الرائدة لانسيت، أن الأشخاص النشيطين أبلغوا عن اضطراب مزاجهم حوالى 35 يوما فى السنة بينما أبلغ آخرون أقل نشاطا أو لنقل كسالى أنهم شعروا بحزن أو غم ما متوسطه 18 يوما إضافيا.

ما يؤكد أن تأثير مستوى الدخل لا يرتبط بالسعادة كما كنا نعتقد، وفي المتوسط يتعين على الشخص أن يكسب 25000 دولار شهرياً لتوازي سعادته سعادة الشخص الذي يمارس التمارين الرياضية.

كما أكد العلماء أن كثرة ممارسة التمارين لا ترتبط بزيادة مستوى السعادة والاكتفاء بممارستها 3 مرات أسبوعياً لمدة 30 ـ 60 دقيقة له التأثير الأقوى على السعادة.