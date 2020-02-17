سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة: سر سعادة الإنسان فى التمارين الرياضية وليس المال

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:29 م
دراسة: سر سعادة الإنسان فى التمارين الرياضية وليس المال تمارين رياضية - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة أن سر سعادة الإنسان بسيط جدا وليس بمستحيل وأن المال ليس هو سر السعادة. ونشر باحثون من جامعة بيل وجامعة أكسفورد نتائج دراسة جديدة أثبتت أن ممارسة التمارين الرياضية تحسن المزاج أكثر من الحساب المصرفى.

وأثبتت دراسات سابقة الفوائد البديهية للتمارين الرياضية والتى تتمثل فى فقدان الوزن، وبناء العضلات، وخفض نسبة الكوليسترول فى الدم، وتحسين الصحة العقلية، وزيادة مستوى التركيز.

وفى دراسة استقصائية كبيرة شملت 1.2 مليون أمريكى، أكد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أكثر سعادة بشكل ملحوظ من الذين لا يفعلون ذلك حتى لو كان دخلهم أقل.

وتظهر الدراسة التى نشرت حديثا فى الدورية الطبية الرائدة لانسيت، أن الأشخاص النشيطين أبلغوا عن اضطراب مزاجهم حوالى 35 يوما فى السنة بينما أبلغ آخرون أقل نشاطا أو لنقل كسالى أنهم شعروا بحزن أو غم ما متوسطه 18 يوما إضافيا.

ما يؤكد أن تأثير مستوى الدخل لا يرتبط بالسعادة كما كنا نعتقد، وفي المتوسط يتعين على الشخص أن يكسب 25000 دولار شهرياً لتوازي سعادته سعادة الشخص الذي يمارس التمارين الرياضية.

كما أكد العلماء أن كثرة ممارسة التمارين لا ترتبط بزيادة مستوى السعادة والاكتفاء بممارستها 3 مرات أسبوعياً لمدة 30 ـ 60 دقيقة له التأثير الأقوى على السعادة.

 


دراسة

المال

تمارين رياضية

جامعة أكسفورد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة