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الإثنين، 17 فبراير 2020 05:09 ص
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حل برلمان مقدونيا الشمالية استعدادًا للانتخابات القادمة فى أبريل المُقبل

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:00 ص
حل برلمان مقدونيا الشمالية استعدادًا للانتخابات القادمة فى أبريل المُقبل برلمان مقدونيا الشمالية
سكوبى /أ ش أ/

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أعلنت السلطات فى مقدونيا الشمالية، الأحد، حل البرلمان؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى الثانى عشر من أبريل المقبل.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن جميع الأحزاب السياسية فى مقدونيا الشمالية وافقت على إجراء هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة قبيل الموعد المحدد لها بثمانية أشهر وذلك بناء على اقتراح من رئيس الوزراء زوران زائيف.

وكانت فرنسا والدانمارك وهولندا قد اعترضت على إجراء المحادثات الافتتاحية مع مقدونيا الشمالية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى لحين إجراء إصلاحات سياسية داخل البلاد.

 


حل برلمان مقدونيا الشمالية

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